Wordt Duitse mountainbiker gevaarlijke outsider in Strade Bianche?

Het favorietenlijstje voor de Strade Bianche oogt elk jaar opnieuw indrukwekkend. En ook ieder jaar rijden renners zich in de kijker die net naast het favorietenlijstje vallen. Dit jaar kan dat weleens het geval zijn bij Ben Zwiehoff.

Zwiehoff is 27 jaar maar is bezig aan zijn eerste jaar als professioneel wielrenner op de weg bij Bora Hansgrohe. De Duitser is namelijk een voormalige mountainbiker die in het verleden van 2014 tot 2016 op het EK mountainbike medailles kon binnenhalen.

"We kwamen erachter dat ik een lichte renner ben die heel sterk is in de langere klimmen, beter voor de weg dus dan op de mountainbike", verklaarde de Duitser enkele jaren geleden zijn overstap. "Wanneer er een tricky situatie ontstaat, merk ik wel dat mijn techniek op de fiets net iets beter is dan die van de andere renners", vertelt Zwiehoff bij Bikeperfect.

Zwiehoff reed voorlopig nog maar één race, de UAE Tour, en kon daar niet echt zijn stempel drukken. Maar een ex-mountainbiker die ook nog een goed stukje kan klimmen, dat is misschien wel iets voor de Strade Bianche.