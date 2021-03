Klassieke ambities blijven maar geen zege voor Alaphilippe: "Mathieu was de sterkste, ik heb nergens spijt van"

Een hele mooie tweede was Julian Alaphilippe in de Strade Bianche. Een hele mooie attitude ook bij de wereldkampioen: die had er geen moeite mee om toe te geven dat Mathieu van der Poel de betere was. Ook al kwam de Fransman zo geen tweede keer op de erelijst van de Strade.

Alaphilippe kon gerust leven met het uiteindelijke resultaat. "Ik deed mijn best. Ik heb nergens spijt van", reageerde hij op zijn tweede plaats. "Ik heb geprobeerd om te winnen, maar Mathieu was de sterkste", klonk zijn conclusie. Het inderdaad zeker zo dat Alaphilippe onderweg ook zijn eigen versnellingen liet bewonderen. "Op 15 à 20 kilometer van de meet versnelde ik op een gravelsector. Ik zag dat er een verschil was, mijn gevoel was dus zeker niet slecht. Ik heb dan gefocust op de laatste sector. Daar zag ik dat Mathieu goede benen had. Hij was gewoon de sterkste bergop." Ik focus op Milaan-Sanremo en alle Belgische klassiekers Alaphilippe heeft al verschillende keren dit seizoen een sterke indruk gemaakt, maar wacht nog op zijn eerste overwinning van het jaar. Die kwam er dus ook niet in de Strade. Wat nu? "Ik focus op Milaan-Sanremo en op alle Belgische klassiekers."