Remco Evenepoel helemaal klaar om te pieken naar de Giro: "Niets houdt mij nog tegen"

Het duurde wat langer dan verwacht voordat Evenepoel opnieuw de fiets op mocht na zijn val in de Ronde van Lombardije. Maar de jonge wolf lijkt nu echt klaar om aan zijn seizoen te beginnen.

Evenepoel, nog altijd maar 21, trok deze week naar Tenerife op hoogtestage. De renner van Deceuninck-Quick.Step liet op sociale media weten dat nagenoeg alles in orde zal komen.

"Dit was een belangrijke week, na het testen in de Bakala Academy en een nieuwe scan, kan niets me nog tegenhouden om het seizoen voor te bereiden", klinkt het bij Evenepoel voordat hij iedereen bedankt voor de geleverde inzet. "Mijn voeten opnieuw op de pedalen, mijn gezicht in de wind en op volle snelheid in de juiste richting", besluit hij.

Evenepoel zal zonder koersdagen normaal aan de start van de Giro staan op 8 mei, binnen twee maanden. Daarna gaat hij naar de Olympische Spelen waar hij al zeker zal meedoen met de tijdrit. Van de Spelen trekt Evenepoel naar Spanje om met de Vuellta zijn tweede grote ronde van het seizoen te rijden.