Van Aert na Strade: "Steile beklimmingen in combinatie met aanvallen Alaphilippe en Van der Poel waren er teveel aan"

Wout van Aert was goed in zijn eerste koers van het jaar. Daar mag hij zeker tevreden over zijn. Dan ook nog eens de straffe concurrenten die er waren allemaal verslaan en voor het tweede jaar op rij winnen, dat lukte niet. Dat is voor een volgende wedstrijd, eens die extra punch er is.

Na twee derde plaatsen en een overwinning nu een vierde plaats. Wout van Aert, dat is een garantie op de top vijf in de Strade Bianche. "Ik was op de afspraak, maar ik was in de finale net niet goed genoeg. Ik moet tevreden zijn met de vierde plaats. Die echte versnelling zat er nog niet in. De inhoud is er, maar de juiste scherpte moet nog komen."

De beste heeft zoals meestal hier gewonnen

Eigenlijk logisch als je net van hoogtestage komt, zeker ten opzichte van andere straffe renners die al enkele koersdagen in de benen hebben. "Natuurlijk wil je deze koers winnen, maar dat zat er niet in. De steile beklimmingen in combinatie met de aanvallen van Alaphilippe en Van der Poel waren er net teveel aan. Het is en blijft een van de mooiste koersen van het jaar en de beste heeft zoals meestal hier gewonnen."

Wel is Van Aert erg opgetogen over de manier waarop Jumbo-Visma de Strade Bianche heeft aangepakt. "We hebben de koers in handen genomen. Veel van de jongens zijn verder gekomen dan echt de bedoeling was. Daar heb ik echt veel respect voor. Als ik zelf nog iets beter word, gaan we een mooi klassiek seizoen tegemoet."