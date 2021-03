Van der Poel niet te stuiten in clash der groten: "Alaphilippe vertelde dat hij moe was, ik wist dat hij de waarheid sprak"

Wat een power zat daar achter zeg, achter de versnellingen van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche. Nadat hij er mee uitpakte op de laatste gravelsectie, konden nog twee renners terugkeren. In de slotkilometer kwam Van der Poel zelfs nog straffer uit de hoek.

Grote vreugde dus bij Mathieu van der Poel bij aankomst in Siena en volledig terecht. "De Strade was één van de koersen die ik echt wilde winnen. Het is heel cool om deze vandaag te winnen. Ik voelde me heel goed. Ik plaatste een aanval op de laatste gravelstrook. Daar kwam ik boven met Bernal en Alaphilippe. We deden het goed met ons drieën. Ik voelde dat ik nog iets over had voor op het einde en ging voluit op die laatste klim."

Dat was er aan te merken. Meteen had de Nederlandse kampioen een kloof en keek Alaphilippe achterom. Wegvlammen en de winst pakken, zo simpel leek het wel. Had hij dan geen schrik van Julian Alaphilippe? "Julian vertelde me dat hij moe was en dat de benen niet goed meer aanvoelden. Normaal is hij iemand die vol meerijdt en nu sloeg hij af en toe een beurt over. Ik wist dus dat hij de waarheid sprak."

Ik wist dat die laatste sectie mij goed lag

Dan was er nog een andere klant om rekening mee te houden. "Vooral Egan Bernal gaf mij een heel goede indruk op de oplopende stukken, maar ik wist dat die laatste sectie mij goed lag." Dat demonstreerde Van der Poel met verve.