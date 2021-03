Ook zij charmeerden in de Strade: Pidcock vond het 'best cool', Pogačar zat op limiet toen Van der Poel versnelde

Tom Pidcock en Tadej Pogačar: hun namen kwamen voor de Strade wel terug in de lijstjes met outsiders, maar het is toch heel knap wat ze op weg naar Siena allemaal uit hun benen schudden. Ze eindigden respectievelijk op een vijfde en zevende plaats.

Zijn lekke band vlak voor Sante Marie was het enige minpunt voor Pidcock. Voorts vertegenwoordigde hij samen met Bernal mooi Ineos in de kop van de koers. "We kwamen om te winnen, maar een podiumplaats met Bernal is ook wel goed. Ik ben behoorlijk blij met hoe het voor mij ging, ik had niet die echte punch, maar het was fun. Ik dacht toen ik in de kopgroep zat: 'Dit is best cool.'"

De Brit rijdt nog maar pas mee bij de grote jongens op de weg en daar reed hij dan tussen de absolute wereldtop. "Er zaten sommige van de beste renners in wereld bij en ik was er ook. Ik had niet de benen om nog sneller te gaan, ik mag niet klagen. Met nog wat meer kilometers in de benen, zal ik gauw meedoen voor de prijzen."

© photonews

Ook Tadej Pogačar kon dus tevreden terugblikken. "De ploeg was de hele dag actief in de voorste gelederen van de ploeg", aldus de Tourwinnaar. "Ik geraakte in de kopgroep, maar toen Van der Poel versnelde op de laatste sector, zat ik op de limiet."

Ook nadien toonde de Sloveen zijn vechtlust, ook al was het beste er misschien al af. "Ik gaf niet op en ben blijven vechten voor de vierde plaats. Ik probeerde de eerste groep nog bij te halen, maar dat lukte niet. Ik ben tevreden met mijn zevende plaats."