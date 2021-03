Mauri Vansevenant krijgt uniek cadeau voor zijn zege van afgelopen weekend

Mauri Vansevenant won zondag zijn eerste koers bij de profs en daar hield hij een bijzonder cadeau aan over.

Het gaat snel voor Vansevenant. "Ik laat alles op me afkomen, zweven is niet aan de orde", zegt Vansevenant aan Sporza.

Zijn overwinning afgelopen weekend was ook voor hem onverwacht. "Ik wist dat de conditie goed was, maar om te winnen moet alles in zijn plooi vallen. Ik had niet verwacht dat ik op deze manier mijn eerste profzege zou binnenhalen. Ik wist dat ik alles op de sprint moest zetten. Na woensdag in de Trofeo Laigueglia moest ik erin geloven dat ik na een lastige wedstrijd nog iets in de benen zou hebben."

En voor die zege heeft Vansevenant een goede reden. "Normaal ben ik de traagste van een groepje, maar ik denk dat vertrouwen aan de basis ligt van mijn zege. Het geeft een fantastisch gevoel als de ploeg in je gelooft en als iedereen voor je werkt. Dan is het heel leuk om dat werk af te ronden."

En bij de zege hoorde ook een cadeau. "Ik heb een worst van 14 kilogram gekregen. Ik kan er een jaar mee doen. Ik denk dat ik wat zal uitdelen."