Mogelijk trend gezet voor de rest van de klassiekers: de nieuwe generatie aan de macht

Ze is al enkele jaren stevig op de deur aan het kloppen: de nieuwe generatie. Deze heeft inmiddels helemaal overgenomen, zo lijkt het. Als de Strade Bianche een voorbode is voor de rest van de klassiekers, zullen die koersen vooral gekleurd worden door de jeugd.

Uit de Omloop konden we weinig leren voor de rest van het klassieke seizoen. Daar was het eigenlijk enkel Alaphilippe die in de finale op zijn eentje vooruit reed. De Strade Bianche vertelde al wel meer, met die 8-koppige kopgroep die beduidend sterker was dan de rest. Een kopgroep die toch behoorlijk jeugdig oogde, met namen die we nog wel vaker vooraan in de koers zullen zien.

Groot is ons respect voor Michael Gogl, de ploegmaat van Victor Campenaerts, die bezig is aan een sterk seizoensbegin. Al was de Oostenrijker wel een beetje de vreemde eend in de bijt. Hij mag altijd het tegendeel bewijzen, maar de kans is aanzienlijk dat we die zeven anderen uit de kopgroep van de Strade in de toekomst nog vaker vooraan in een grote koers zullen opduiken.

WOUT EN MATHIEU IN DE FLEUR VAN HUN LEVEN

Want dat waren ofwel klasbakken met grote overwinningen op hun naam of absolute toptalenten. Julian Alaphilippe was de oudste van die bende met 28 lentes. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er allebei 26. Goed, amper twee jaar jonger dan Alaphilippe en ondertussen al x aantal jaren meedraaiend. Anderzijds: anciens kun je er ook niet meteen van maken. Laat ons zeggen dat ze in de fleur van hun leven en zijn.

© photonews

Zij zijn wel het toonbeeld van de nieuwe generatie: ze staan voor die attractieve manier van koersen, ze durven van ver aanvallen. En ze kunnen ook winnen. Dat deden ook Egan Bernal en Tadej Pogačar, respectievelijk 24 en 22. Niet vergeten dat zij nog altijd zo jong zijn, ook al hebben ze het hoogste in hun specialiteit al bereikt met Tourwinst.

JEUGD OVERHEERST

En wat dan gezegd van Tom Pidcock met 21 jaar en Quinn Simmons, pas 19. Het lijkt evident, maar het is verbluffend wat Pidcock doet: meteen voorin meedoen bij de grote jongens in koersen zoals de Strade. En wie weet hoe ver had Simmons kunnen geraken als die niet op een cruciaal moment lek was gereden? Conclusie bij het bekijken van de samenstelling van die hele groep: de jeugd overheerst.

© photonews

Ja, de meeste klassiekers zullen gewonnen worden door Alaphilippe, Van Aert of Van der Poel. Alle drie zijn die boven de 25. Wie kan er naast hen nog een grote rol spelen? De kans dat dit opkomende talenten zijn die net komen piepen lijkt groter dan de kans dat dat dertigers zijn met jaren ervaring op hun teller. De weelde aan potentieel in de nieuwe generatie is zo groot dat weinig dertigers daar tegenop zullen kunnen.