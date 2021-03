Twee landgenoten zitten samen in de ontsnapping van de dag in Parijs-Nice

Onze landgenoten kleuren de tweede etappe van Parijs-Nice. Zo zitten Sander Armée (Team Qhubeka-ASSOS) en de Belgische kampioen Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) samen in de ontsnapping van de dag.

Vandaag krijgen de renners in Parijs-Nice een etappe van 188 kilometer voorgeschoteld. Er wordt verwacht dat de rit op een massasprint zal eindigen en het peloton houdt voorlopig de twee koplopers onder controle.

Deze twee koplopers zijn twee landgenoten, want Sander Armée en Dries De Bondt zitten samen in de ontsnapping van de dag. Armée rijdt tegenwoordig voor Team Qhubeka-ASSOS, terwijl De Bondt de Belgische kampioen is en voor Alpecin-Fenix rijdt.