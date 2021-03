Van Avermaet kan op zoek naar betere ervaring in koers die hij al won in 2016

Voor Greg Van Avermaet is de Strade Bianche geen succes geworden. Met een negentiende plaats bleef hij onder de verwachtingen. Gelukkig volgt in de koers vaak snel altijd een nieuwe kans. Van Avermaet gaat meedoen aan Tirreno-Adriatico.

In de Strade Bianche kon Van Avermaet net niet mee toen de kopgroep van acht wegreed op een hellende gravelstrook. In de afdaling probeerde Van Avermaet er nog wel naartoe te rijden, maar hierbij blies hij zichzelf helemaal op en zakte hij ver terug.

Snel vergeten maar en hopen om beter te doen in de Tirreno-Adriatico. AG2R bevestigt dat Van Avermaet deel uitmaakt van de selectie voor de Italiaanse rittenkoers. Ook Andrea Vendrame, Nans Peters, Lilian Calmejane, Geoffrey Bouchard, Larry Warbasse en Michael Schär gaan deze koers namens de Franse formatie betwisten.

RITTEN VOOR PUNCHERS

De Tirreno begint op woensdag 10 maart en eindigt op 16 maart. Er zijn zeker een aantal etappes voor punchers bij. Die zouden dus ook Greg Van Avermaet moeten winnen. De Tirreno is een koers die al op het palmares van Van Avermaet staat: hij was de beste in de editie van 2016.