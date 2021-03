Bradley Wiggins formeel: "Ik ga Froome niet onderschatten, hij is zeker in staat om voor vijfde keer de Tour te winnen"

Bradley Wiggins won de Tour nog als ploegmaat van Chris Froome. Die laatste maakt nog altijd jacht op een nieuwe Tourzege. Heel veel personen hebben al wel hun mening gegeven, maar als iemand het kan inschatten, is het wel Bradley Wiggins.

Die heeft het er over in The Bradley Wiggins Show, zijn podcast voor Eurosport. "Hij is zeker in staat om een vijfde keer de Tour te winnen", zegt Wiggins over Froome. "De structuur van de Tour is in de laatste twee jaar alleen al veranderd. Het hangt nu meer af van de laatste ritten."

© photonews

Of dat in het voordeel van Froome kan spelen, is nog maar de vraag. "Ik denk dat het moeilijk gaat zijn voor hem, maar het is nooit gemakkelijk om de Tour te winnen. Ik ga hem niet onderschatten. De minuut dat je Froome onderschat, ga je er een prijs voor betalen."

Wiggins is er wel zeker van dat Froome nog één en ander in zijn mars heeft. "Hij heeft wel eens een goede uitslag nodig in de aanloop naar de Toujr. Hij is een geweldige atleet en hij heeft nog iets in de tank. Anders zou hij niet meer koersen, denk ik."