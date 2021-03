De jeugd aan de macht: de straffe stoten van de youngsters in het peloton in de eerste maanden van 2021

Mauri Vansevenant heeft zichzelf op de wielerkaart gezet met zijn overwinning in de GP Industriana & Artigianato. Het was ook niet de eerste keer dit seizoen dat hij zich manifesteerde. Zo zijn er nog renners van zijn generatie die zich al meerdere malen onderscheidden: de jeugd aan de macht.

Op verschillende terreinen hebben tal van youngsters - op het hoogste niveau dan nog - al een ferm visitekaartje afgegeven. Van de sprints van David Dekker en Jake Stewart, Bissegger en Bjerg die hun tijdritcapaciteiten in de verf zetten en Olav Kooij die uitpakte met een profdbuut om van te dromen.

Daarnaast is er nog een Tom Pidcock die van in zijn eerste wegkoers bij Ineos meedraait tussen de groten alsof hij al jarenlang prof is. Een Quinn Simmons die op zijn negentiende meegaat in een waanzinnige kopgroep in de Strade Bianche. En natuurlijk Mauri Vansevenant, die zich kan meten met de beste klimmers van de wereld. Lees hieronder tot welke exploten die jonge kerels al allemaal in staat waren.

David Dekker (23): 2de in eerste rit UAE Tour, 2de in vierde rit UAE Tour en 4de in zesde rit UAE Tour. Enkel fenomeen Mathieu van der Poel en de absolute topsprinters houden hem van een ritzege.

Stefan Bissegger (22): 2de in tijdrit UAE Tour, is de enige die de schade kan beperken ten opzichte van Ganna. 1ste in tijdrit Parijs-Nice, klopt Cavagna nipt om de ritzege.

Mikkel Bjerg (22): 3de in tijdrit UAE Tour. De winst is voor wereldkampioen tijdrijden Ganna, maar voorts kan Berg samen met Bissegger als youngster het meest bekoren van alle deelnemers.

Jake Stewart (21): vorig jaar al snel van het continentale team van Groupama-FDJ gepromoveerd naar de WorldTour-ploeg en zorgde bijna voor een wel hele grote verrassing in de Omloop. Reed een fraaie sprint, enkel man in vorm Davide Ballerini bleek nog sneller.

Olav Kooij (19): door het uitvallen van Teunissen door Jumbo-Visma vroeger prof gemaakt dan voorzien. Rijdt zijn eerste profkoers in de Omloop en is diep in de finale meteen mee als het tot een kopgroep komt met de meeste favorieten.

Tom Pidcock (21): het veldrittalent geeft als enige in de Omloop de indruk de explosiviteit van Alaphilippe op de hellingen te kunnen 'matchen'. 3de in Kuurne-Brussel-Kuurne, 5de in Strade Bianche.

Quinn Simmons (19): in de ontsnapping waar sommige van de grootste renners ter wereld van uitmaken draait ook Simmons mee alsof het niets is. Mag ambities koesteren voor nog andere klassiekers.

Mauri Vansevenant (21): 8ste in 2de rit Ronde van de Provence naar Mont Ventoux/Chalet Reynard en in eindstand, 3de in Trofeo Laigueglia en 1ste in GP Industria & Artigianato.