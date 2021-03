Florian Vermeersch moet witte trui afstaan ondanks prima tijdrit

Voor de tweede dag op rij was de man in het wit in Parijs-Nice een Belg. Florian Vermeersch mocht de witte trui als beste jongere aantrekken. Vermeersch kwam ook nog eens goed voor de dag in de 14,4 kilometer lange tijdrit, al volstond dat niet om het wit te behouden.

In de tweede rit had Vermeersch bijna per ongeluk na een waaier een aantal seconden genomen bij een tussensprint. Net door die paar seconden nam het 21-jarige talent van Lotto Soudal de jongerentrui over van Jasper Philipsen. SNELLER DAN CAMPENAERTS Dus mocht Vermeersch die witte trui ook aantrekken om de tijdrit mee af te werken en hij heeft de trui zeker eer aan gedaan. Zijn 28ste tijd is alvast het bewijs dat hij zeker potentieel heeft in het tijdrijden. Zo ging hij zelfs net wat sneller dan landgenoten als Victor Campenaerts en Jasper De Plus. Woensdag zal Vermeersch niet meer te zien zijn in de witte trui. Stefan Bissegger graaide alles mee wat hij kon: ritwinst, gele trui en witte trui. Die laatste zal hij niet kunnen aandoen omdat hij het geel moet dragen. Het wit komt zo om een dagje om de schouders van Cavagna. Vermeersch staat nu vijfde in het jongerenklassement op 29 seconden van Bissegger.