Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben ondertussen een immense status in de wielerwereld. Niet enkel bij de liefhebbers, maar ook in het peloton. In Milaan-Sanremo, het eerste Monument van het jaar, worden dat opnieuw de mannen om in het oog te houden.

Dat is ook de mening van Ben Swift. De Britse kampioen is niet de grootste naam in het klassieke werk, maar was in Sanremo al eens tweede en een keer derde. Logisch dus dat hij dan ook ambities heeft voor La Primavera.

Swift blikte voor aanvang van zijn tijdrit in Parijs-Nice al een keertje vooruit, onder andere bij Cyclingnews. "Het grootste probleem voor iedereen in Milaan-Sanremo is Van der Poel en Van Aert . Er zijn er niet veel die kunnen volgen als zij versnellen."

'VAN DER POEL GAAT VERSNELLEN OP POGGIO'

Vooral Van der Poel heeft recent een enorme indruk nagelaten. "Ik denk niet dat we al iemand zo snel hebben zien gaan zoals Van der Poel zaterdag in Siena. Een paar renners stuurden me een bericht: 'Dat was zot, dat was ongelooflijk'. Hij heeft het al keer op keer gedaan. Hij gaat zeker ook versnellen op de Poggio."