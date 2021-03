Rémi Cavagna blijft met een kater achter nadat hij ritzege én geel op een haar na mist

In je thuisland in de WorldTour een ritzege boeken én de gele trui veroveren: Rémi Cavagna was er o zo dicht bij. In zijn trui van Franse kampioen reed Cavagna in Parijs-Nice een snellere tijdrit dan kleppers als Roglič en Dennis. Eén man ging nog sneller dan hem.

Wat het zo zuur maakte voor Cavagna, was dat het verschil tussen hem en ritwinnaar Stefan Bissegger niet eens een seconde was. Hun gemiddelde snelheid was exact hetzelfde. In het klassement is Bissegger dan ook nog eens de nieuwe leider.

Met Cavagna dus ook hier op een tweede plaats in dezelfde seconde. Dubbele winst voor Bissegger, niets voor Cavagna. Voor hetzelfde geld was het omgekeerd. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step staat na zijn sterke prestatie in Gien met lege handen.

Fier op zijn prestatie mag hij natuurlijk wel zijn en dat probeerde hij ook naar boven te laten komen in zijn reactie op sociale media. "Ergens tussen tevredenheid en ontgoocheling", schrijft hij. Het huilen zal hem wel nader staan dan het lachen. Ook de foto die Cavagna erbij plaatst, spreekt boekdelen. "Ik heb alles gegeven", besluit de Franse kampioen tijdrijden.