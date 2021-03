Sam Bennett verliest leiderstrui in Parijs-Nice: "Teleurgesteld over mijn sprint"

Sam Bennett, maandag nog de leider in het algemeen klassement, leek over goede benen te beschikken, want Deceuninck-Quick.Step maakte samen met onder meer Trek-Segafredo de wedstrijd hard. Toch kwam de Ier er niet helemaal uit in de sprint.

Hij moest tevreden zijn met de vijfde plaats, waardoor de leiderstrui nu voor Michael Matthews is. "Ik ben teleurgesteld over mijn sprint, maar de ploeg heeft goed werk voor me verricht en hopelijk biedt deze race ons nog een kans!", legde Bennett uit op Twitter.

Great to spend a day in yellow today @ParisNice and very pleased to be pulling on the geansaí glas tomorrow. 🇮🇪



Disappointed with my run in to the sprint finish but the team did a great job for me and hopefully this race will present another opportunity for us!

