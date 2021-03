Tijdrijders en klassementsrenners aan zet in derde etappe van Parijs-Nice

Vandaag zullen de renners in Parijs-Nice te zien zijn in het Franse Gien. Daar wordt namelijk een tijdrit van 14,4 kilometer afgewerkt. Niet zo heel lang dus, maar toch wordt het vandaag misschien al wel duidelijk wie er zal strijden voor het eindklassement.

Zo zou Primoz Roglic vandaag al wel eens een heel goede zaak kunnen doen met het oog op het eindklassement. Ook naar onze landgenoten zal gekeken worden, want met Victor Campenaerts is er nog een specialist in het tijdrijden van de partij. Hij ziet zichzelf niet als favoriet (u kan het HIER nog eens lezen), maar kan Campenaerts renners als Roglic en Dennis verrassen? Een antwoord krijgen we deze namiddag.