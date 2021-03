Ook in de Tirreno-Adriatico zit één Belg in de vlucht van de dag

Deze middag is het peloton in de Tirreno-Adriatico aan de eerste etappe begonnen. Er is een kopgroep van zes renners weggereden en daar is één landgenoot bij. Jan Bakelants zit namelijk in de vlucht van de dag.

Vandaag krijgen normaal de sprinters hun kans in de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico. Toch willen ook de vluchters uiteraard iets proberen en er is een kopgroep van zes renner gevormd. Er is één Belgische renner bij. Zo zit namelijk Jan Bakelants van Intermarché-Wanty-Gobert in de kopgroep van de dag. Bakelants krijgt in de kopgroep hulp van Mattia Bais, Vincenzo Albanese, Samuele Rivi, Simone Velasco en Guy Niv.