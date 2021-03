Pech voor Kobe Goossens: landgenoot moet opgeven in Parijs-Nice na aanrijding met auto

In de Tirreno-Adriatico was er succes voor de Belgen met een overwinning voor Wout van Aert, maar in Parijs-Nice kwam er minder nieuws uit de bus voor onze landgenoten. Kobe Goossens heeft namelijk moeten opgeven nadat hij op een auto was gereden.

Kobe Goossens, de Belgische renner die actief is voor Lotto Soudal, heeft moeten opgeven in de vierde etappe van Parijs-Nice. Op de slotklim zou Goossens volgens Het Laatste Nieuws op een auto gereden zijn. Onze landgenoot kon niet meer verder en zou afgevoerd zijn naar het ziekenhuis, maar hij is bij bewustzijn. Zijn Parijs-Nice zit er uiteraard wel op, want Goossens zal morgen niet meer aan de start komen van de vijfde etappe.