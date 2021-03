Primoz Roglic is de nieuwe leider in Parijs-Nice: "Het doel is om de leiding vast te houden tot in Nice"

Primoz Roglic heeft indruk gemaakt in de vierde etappe van Parijs-Nice. De Sloveen van Jumbo-Visma vertrok op drie kilometer van de streep en kwam uiteindelijk met 12 seconden voorsprong binnen.

Primoz Roglic was de topfavoriet om de rit van vandaag binnen te halen in Parijs-Nice en de Sloveen heeft zijn favorietenrol ook waargemaakt. Hij haalde het uiteindelijk met 12 seconden voorsprong op Maximilian Schachmann en Guillaume Martin. Tiesj Benoot was de eerste Belg op de vierde plaats.

Roglic was na de rit uiteraard zeer tevreden. "Ik ben zeer blij met het resultaat. De koers was iets voor mij met de korte beklimmingen. We controleerden de wedstrijd en ik had op het einde nog genoeg energie in mijn benen om weg te springen. Het voelt goed dat ik nu de gele trui draag en het doel is om de leiding vast te houden tot in Nice. Ik kijk uit naar de volgend ritten", aldus Roglic op de officiële website van Jumbo-Visma.