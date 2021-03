Trek-Segafredo rekent in Tirreno-Adriatico op twee Italiaanse klassementsrenners en op jonge Amerikaan die indruk maakte in de Strade Bianche

Trek-Segafredo wil in de Tirreno-Adriatico op verschillende fronten meedoen voor de overwinning. Voor het eindklassement kunnen ze op twee renners rekenen, want Giulio Ciccone maakte al een uitstekende indruk dit seizoen en met Vincenzo Nibali beschikken ze over een klassementsrenner met veel ervaring.

De selectie wordt verder aangevuld met de Italiaanse sprinter Matteo Moschetti en de jonge Amerikaan Quinn Simmons, die in de Strade Bianche mooie dingen liet zien en mee was met de groep van Mathieu van der Poel en Wout van Aert tot hij lek reed. Ook Emils Liepins, Ryan Mullen en Toms Skujins zijn geselecteerd.

The Italian coast to coast race @TirrenAdriatico is about to start, with the first stage scheduled for tomorrow 🙌

Check out our roster and follow us in the next seven days 👇



