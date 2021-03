Van Aert blijft leider in Tirreno na aangekondigde sprint van de Grote Drie, Alaphilippe boekt eerste zege uit 2021

Wout van Aert begon na zijn ritwinst van woensdag als leider aan de tweede etappe in Tirreno-Adriatico, op een parcours dat wel voor enige uitdunning zou zorgen. Het draaide zoals verwacht uit op een sprint van een uitgedunde groep. Alaphilippe won, Van Aert blijft leider.

Na acht kilometer vormde er zich een kopgroep van zes renners. Daarbij één Belg: Pieter Vanspeybrouck. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert ging op pad met Pellaud, Burghardt, Albanese, Archibald en Velasco. Die laatste zou een tijdje de virtuele nieuwe leider zijn in deze Tirreno.

Het bleef er natuurlijk niet zo triomfantelijk uitzien voor de vluchters: hun bonus van meer dan 4 minuten begon stilaan weg te smelten. Op 45 kilometer van de aankomst werd er in het peloton al afscheid genomen van Sagan. Voor hem zal het na zijn coronabesmetting een race tegen de tijd worden om echt klaar te geraken voor de klassiekers.

VLAM IN DE PAN NA AANVAL BERNAL

Op de Poggio alla Croce plaatste Bernal een verrassend vroege aanval. Asgreen en De Bust reageerden. Nog een aantal grote namen maakten de sprong naar voren, zoals Yates, Almeida, Landa en Sivakov. Het waren ook die vier die top bereikten met een voorgift van een tiental seconden. In de afdaling breidde het kwartet de voorsprong uit naar een halve minuut.

De ploeg van Van Aert was niet enkel op zichzelf aangewezen, UAE kwam volop mee helpen om de kloof dicht te rijden. Yates liet zich als eerste inlopen. Almeida had wel nog een paar versnellingen in de benen. Landa en Sivakov werden wel gegrepen, Almeida ook nog in de laatste paar honderd meters.

GROTE DRIE DUIKEN OP MET FINISH IN ZICHT

Zo werd het toch nog de sprint van de Grote Drie. Alaphilippe sprak zijn explosiviteit aan en schonk Deceuninck-Quick.Step toch nog succes. Van der Poel werd tweede en Van Aert derde. Hierdoor blijft Van Aert wel leider in Tirreno-Adriatico.