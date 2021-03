Bennett blij voor Alaphilippe, zichzelf én de ploegmaats: "Ze waren perfect, veel van mijn uitslagen te danken aan..."

Zo, dat hadden ze bij Deceuninck-Quick.Step weer netjes geregeld in Parijs-Nice. Sam Bennett was de perfecte afwerker na feilloos werk van het team in de slotkilometers. Onder de rode vod had hij nog drie mannetjes over en vervolgens was het een koud klusje om het af te maken.

Bennett had Parijs-Nice ook al geopend in een ritzege. In de tweede massasprint werd hij vijfde omdat hij te ver zat en nu is het dus opnieuw raak. "Ik was ontgoocheld na de tweede etappe, dus om terug te slaan en de laatste sprintersetappe te winnen, maakt me erg blij", reageert de drager van de groene trui.

WOLFPACK-SPIRIT

Ook verwijst hij naar de overwinning van Julian Alaphilippe in Tirreno-Adriatico. "Het is fantastisch dat Deceuninck-Quick.Step twee keer wint op één dag. Ik ben heel blij voor Julian en trots dat we de Wolfpack-spirit etaleren, welke koers het ook is of welke omstandigheden het zijn."

SCHITTERENDE LEAD-OUT

Ook in Parijs-Nice was die spirit opnieuw aanwezig. "Grote dank aan het volledige team, ik had het zonder de ploegmaats niet kunnen doen. Ze deden opnieuw een ongelooflijke job, ze waren perfect. Het was een schitterende lead-out en ik ben blij dat ik het kon volhouden tot aan de streep."

Eén van in het bijzonder verdient een bedankje: de renner die door José De Cauwer recent nog 'de beste loods ter wereld' werd genoemd. "Veel van mijn uitslagen zijn te danken aan Michael Mørkøv. Als ik in zijn wiel zit, weet ik dat het enige wat ik moet doen is daar blijven zitten en niet panikeren. Het voelt geweldig om opnieuw te winnen in deze koers waar ik zoveel van hou."