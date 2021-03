Derde etappe Tirreno-Adriatico ontploft! Alaphilippe en van der Poel maken er windgevecht van, Ewan geeft op

De derde etappe in de Tirreno-Adriatico is volop aan de gang en er is heel wat spektakel. Zo hebben ze bij Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick-Step wel interesse in waaiers. Caleb Ewan heeft ondertussen moeten opgeven.

Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick-Step maken indruk in de derde etappe van de Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en hun ploegmaats doen er alles aan om de koers hard te maken en ze proberen waaiers te creëren. Caleb Ewan moest lossen en ondertussen is de Australiër ook uit de wedstrijd gestapt. De reden waarom de renner van Lotto Soudal uit de Italiaanse rittenkoers is gestapt, is voorlopig nog niet duidelijk.