Elf Belgen in de aanval in Parijs-Nice: het aandeel van de hoofdrolspelers

Als de Belgen goedgemutst naast elkaar rijden, zal er bij de rest van het peloton misschien al een klein alarm afgaan na de gebeurtenissen in de vijfde rit van Parijs-Nice. Het intermezzo was kort, maar prachtig:: een kopgroep die volledig bestond uit Belgische renners.

De moeite waard om de profielen van de verschillende vluchters eens naast mekaar te leggen. Wie kon welke rol hebben en wie had welke belangen? We sommen de hoofdrolspelers hieronder op.

Oliver Naesen: beginnen doen we met Oliver Naesen, de aanstoker van het plan. Is altijd wel gevonden voor een aparte onderneming. Zocht zorgvuldig uit wie bij welke teams wel zin zou hebben in zo'n "surprise attack" en stelde zo een mooie kopgroep samen, zonder die groep ook te groot te maken. Gaf naar verluidt ook precies het punt aan waar het stond te gebeuren, de rest had het goed begrepen.

Victor Campenaerts: nog altijd een goede tijdrijder, maar wil zich niet enkel daarop toeleggen en zich verder ontwikkelen als wegrenner. Die omschakeling brengt ook een aanvallende koersstijl met zich mee, zagen we al enkele keren in dit seizoensbegin. Was nu ook dus zeker niet te beroerd om de aanval te kiezen. Was de enige die geen ploegmaat mee had.

Dries De Bondt: wel in het gezelschap van Campenaerts was Dries De Bondt. De link met de Belgen van Qhubeka is snel gelegd, want De Bondt was een dag eerder al op pad met Sander Armée. Niet vergeten: De Bondt begeleidde Naesen vorig jaar richting de finish toen die met pech te maken had in de BinckBank Tour.

© photonews

Tim Declercq: op de foto helemaal bovenaan is Declercq in een eerdere fase in de koers aan het praten met Campenaerts en Gilbert? Was het toen al in kannen en kruiken? Zou goed kunnen. Declercq kon het zien als een aangename variatie. Zo moest hij mogelijk eens niet kilometers lang aan de kop van het peloton sleuren.

Stan Dewulf: logisch dat Naesen als man van het plan een ploegmaat mee wilde hebben vooraan. Dan kom je al snel bij landgenoot Stan Dewulf terecht.

Thomas De Gendt: hoeft weinig verdere uitleg bij. Als er één renner vaak gewonnen is om in het offensief te gaan, dan is het wel Thomas De Gendt.

© photonews

Philippe Gilbert: bij Lotto werd ook Gilbert bereid gevonden en dat is ook geen verrassing. Gebruikt deze Parijs-Nice om beter te worden. Was ook in de eerste rit al in de aanval gegaan, dus waarom nu niet?

Yves Lampaert: had zijn visitekaartje in deze Parijs-Nice al afgegeven met een prima tijdrit en zette samen met Declercq Deceuninck-Quick.Step in een zetel moest de ontsnapping echt zijn doorgegaan.

Edward Theuns: was goed aan het seizoen begonnen en wil in de Vlaamse koersen altijd wel meegaan indien mogelijk. In dit gezelschap moet ht gelijkaardig hebben aangevoeld en dus was Theuns er ook bij.

© photonews

Jasper Stuyven: als je Theuns zegt, is Stuyven vaak niet ver uit de buurt. De twee zijn al sinds 2016 goeie ploegmakkers bij Trek-Segafredo en vormden dus een goed duo voorin.

Louis Vervaeke: klimmerstypes waren er niet bij in deze kopgroep, uitgezonderd dan Louis Vervaeke. Die was na de tijdrit wel een pak opgeschoven, maar stond in principe nog ver genoeg in het klassement om de nodige vrijheid te krijgen. Zo hoefde De Bondt het ook niet alleen te klaren voor Alpecin-Fenix, dat nog altijd Philipsen achter de hand had om iets te proberen in de sprint.