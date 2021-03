Kampt Keukeleire met nawee van coronabesmetting? "Laatste weken is het niet één keer goed gegaan"

Jens Keukeleire maakt geen deel meer uit van het peloton in Parijs-Nice. De eerste vier dagen was dat wel het geval. Keukeleire finishte echter niet in de vierde rit. Hij voelt zich niet top en vreest dat dat iets te maken heeft met zijn coronabesmetting.

"Ik ben een beetje op de sukkel met mijn luchtwegen. De laatste weken is het eigenlijk nog niet één keer goed gegaan", doet Keukeleire zijn verhaal in HLN. "Mijn ademhaling blokkeert", beschrijft hij wat hij voelt tijdens de inspanningen. "Ik krijg onvoldoende zuurstof." De data van Keukeleire geven aan dat er iets niet helemaal juist zit. "Tests in aanloop naar het Vlaamse openingsweekend, die onder meet het maximale volume lucht meten dat je kan opnemen, wezen uit dat er 'iets' op de longen zit waardoor ik 20% lager scoor dan vorig jaar. Dus vraag ik me af: is dit een nawee van mijn coronabesmetting?" ASTMA-VERLEDEN De renner van EF Education-Nippo geraakte een jaar geleden besmet. "Ons medisch team is ermee bezig en klinkt redelijk positief. Maar het moet in de gaten worden gehouden en worden opgelost." Keukeleire heeft ook een astma-verleden. "Sinds ik prof ben, heb ik het goed onder controle. Maar die ademhalingsproblemen zijn een verschijnsel waarmee ik al voor mijn coronabesmetting werd geconfronteerd."