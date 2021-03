Nederlandse van Trek-Segafredo heeft leiderstrui van Jolien D'hoore overgenomen in Healthy Ageing Tour

De vrouwen zijn momenteel aan de Healthy Ageing Tour bezig, waar Jolien D'hoore na winst in de openingsetappe aan de leiding ging. Een individuele tijdrit zorgde nadien voor echte verschillen in het klassement. Daarin reed Ellen van Dijk het snelst.

Een individuele tijdrit van en naar Lauwersoog was de tweede opdracht voor de deelneemsters aan de Healthy Ageing Tour. De rensters kregen 14,4 kilometer voor de wielen. Van Dijk haalde als enige een gemiddelde van 41 kilometer per uur en was met afstand de sterkste.

Haar landgenote Amy Pieters werd tweede op 26 seconden. De derde plaats was voor de Duitse Lisa Brennauer, die er exact een halve minuut langer over deed dan Van Dijk. In het algemeen klassement is de kloof net iets minder groot. Pieters staat daar op 23 seconden, Brennauer op 25 seconden.

STORMWEER

De start van de tijdrit werd door het stormweer met vier uur uitgesteld. "Het was een hele hectische dag. Ik ben gewoon blij dat ik de tijdrit kon winnen", reageerde Van Dijk. Zij vat dus als nieuwe leidster de derde en laatste etappe aan.