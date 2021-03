Primoz Roglic ziet de gevaren van de zesde etappe in Parijs-Nice: "Het is een tricky finish"

Vandaag staat een heuvelachtige etappe op het programma in Parijs-Nice. Primoz Roglic is voorlopig nog steeds de leider, maar hij ziet de gevaren van deze etappe en legt uit dat zijn ploeg gefocust zal moeten zijn.

Opletten geblazen in Parijs-Nice vandaag. Met vijf beklimmingen, waaronder eentje van eerste categorie, lijkt het een rit voor vluchters te worden, maar met een heuvelachtige finale zullen ook de klassementsrenners zich laten zien.

Primoz Roglic, de huidige leider in het klassement, is dus gewaarschuwd, maar hij is voorbereid. "Het is een tricky finish, dus we zullen geconcentreerd moeten zijn", legde de Sloveen uit bij zijn ploeg Jumbo-Visma.