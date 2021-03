Roglič bezig Parijs-Nice helemaal naar zijn hand te zetten: "Mooi dat ik de benen had om het af te maken"

Het hele peloton was nog aan het afzien toen Primož Roglič al over de streep reed in de zesde etappe van Parijs-Nice. Als het nog niet duidelijk was dat de Sloveen de Koers naar de Zon stevig in zijn greep heeft, is dat nu wel het geval.

Het was in Biot een aankomst voor punchers, maar klassementsman Roglič laat zo'n kans ook zomaar niet schieten. "Het is geweldig om zo te winnen en ik ben echt superblij. Vandaag was het voor iedereen een lange en zware etappe. Er werd al vanaf het begin hard gereden. Het is mooi dat ik de benen had om het af te maken." Zijn voorsprong op eerste belager Schachmann wist de kopman van Jumbo-Visma zo uit te breiden naar 41 seconden. Op naar de laatste twee etappes dus, die overigens werden aangepast. "Ik ben er nog niet zo veel mee bezig geweest. We hebben als renners geen invloed op de aanpassingen, dus we moeten er gewoon mee dealen." VERKORTE RITTEN Na een oproep van de burgemeester van Nice om de koers niet in zijn stad te laten aankomen, moest ht parcours hertekend worden. "Door de verkorte ritten verwacht ik dat er vanaf het begin hard gekoerst gaat worden. Dat maakt het zeker niet makkelijker", is Roglič nog op zijn hoede.