Van Dijk geeft eindzege in Healthy Ageing Tour niet meer weg, belofte van SD Worx rondt solo op VAM-berg af

Met een derde en laatste rit rond de VAM-berg kende de Healthy Ageing Tour een ontknoping. Van Dijk begon aan de slotetappe als leidster en wist de leiding ook te behouden. Aan de finish hield ze in het klassement zes seconden over.

In de laatste rit moest 115 kilometer afgelegd worden, Wijster was de start-en aankomstplaats. Het parccours bracht de rensters langs de VAM-berg en daar werkte de 21-jarige Lonneke Uneken een fraaie solo af. Ook zij rijdt voor het beresterke SD Worx.

Naast al die ervaren toppers beschikt die ploeg dus ook over zo'n jong talent. Uneken leek op een gegeven moment zelfs op weg naar de dubbelslag, maar de laatste loodjes wogen wel zwaar. De ritzege kwam niet meer in het gedrang. Norsgaard en Brennauer werden tweede en derde in de rituitslag op 1'14", Van Dijk vierde op 1'29".

VIER RENSTERS BINNEN 20 SECONDEN

Van Dijk slaagde er zo nipt in om de eindzege veilig te stellen. Zij is de eindwinnares van de Healthy Ageing Tour. Brennauer eindigt tweede in het klassement op 6 seconden, Norsgaard derde op 12 seconden. Ritwinnares Uneken komt uiteindelijk 20 tellen tekort om de volledige wedstrijd op haar naam te schrijven.