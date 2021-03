Van Aert neemt verantwoordelijkheid als leider en Van der Poel wint in Tirreno-Adriatico

Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert: dat was de top drie in de tweede rit in de Tirreno. Ook in rit drie werd opnieuw een titanengevecht verwacht, want in de slotkilometers waren er nog een paar oplopende stukken. Na zijn tweede plek van donderdag maakte Van der Poel het nu wel af.

Vijf dappere vluchters reden de hele dag in de aanval. De bekendste naam was die van Niki Terpstra. Die kreeg Boivin, Bais, Ludvigsson en Padun met zich mee. Ook in het peloton viel er wel één en ander te beleven. De wind stond immers goed om brokken te maken.

VAN DER POEL TOONT ZICH AL VROEG

Met nog liefst 100 kilometer te gaan begon Van der Poel er zelf aan. Ewan had op dat moment al gelost en zou later opgeven. Volle bak koers dus, maar de rust keerde later terug. Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick.Step speelden hun knechten uit om het laatste gaatje op de koplopers dicht te rijden.

Daar kwamen dan nog wel wat ploegen bij en in de laatste drie kilometers waren alle vluchters gegrepen, ook al werd het peloton vlak hiervoor nog opgeschrikt door een valpartij. Deceuninck-Quick.Step pakte uit met een schijnmanoeuvre: Štybar leek in te leiden voor Alaphilippe, maar die laatste liet het gat vallen en zo was Štybar weg.

VAN AERT ONTZEGT DECEUNINCK-QUICK.STEP DE ZEGE

Dan was het de vraag: wie ging die kloof dichtrijden? Wout van Aert nam zijn verantwoordelijkheid als leider en klaarde de klus. In de sprint was hij dan wel niet opgewassen tegen Mathieu van der Poel, die nog het meeste kracht over had en de ritzege pakte die hij een dag eerder nog net misliep.