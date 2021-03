Dylan Teuns wil de koninginnerit van Parijs-Nice pakken: "Hier worden geen cadeaus gegeven"

Dylan Teuns heeft een bijzondere afspraak vandaag in Parijs-Nice. De koninginnerit eindigt op een col die hem drie jaar geleden veel pijn deed.

Nochtans lijkt Teuns in vorm te zijn. “Vrijdag had ik goede benen. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar omdat ik niet zelfzeker genoeg ben, maakte ik een foutje door op tweehonderd meter van de streep te blijven zitten”, geeft Dylan Teuns aan Het Nieuwsblad toe.

Toch lukte het niet om naar de etappezege te rijden. “Ik kreeg op 10 kilometer van de finish veel info door over die twee klimmende slotkilometers en wist dat er veel tegenwind stond. Ik wachtte en wachtte en net toen ik wou beginnen, ging iedereen gelijk aan. Wie eerst aanzette, had automatisch de beste papieren. Iedereen had nog evenveel spanning op de benen. Ik raakte geen meter dichter.”

Vandaag wil hij zich laten zien in de koninginnerit. “Ik hou zaterdag natuurlijk ook mijn ploegmaat Jack Haig in het oog die twaalfde staat, maar het gegeven dat ik zelf op 2'21” volg van Roglic kan me wat bewegingsruimte geven. Ik moet sowieso diep in de finale meegaan. Vroeg vertrekken is zelfmoord. Parijs-Nice is Parijs-Nice en daarin worden geen cadeaus gegeven. Ik maak mezelf ook geen blaasjes wijs. Roglic torent boven iedereen uit.”