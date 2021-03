Enkel de Tourwinnaar gaat Wout van Aert vooraf na bergrit in Tirreno: "Elke seconde dat ik voor sta is kostbaar"

De eerste bergrit in de Tirreno zou het klassement eens goed door elkaar schudden. Wout van Aert heeft alvast bewezen dat hij de klimmers het vuur aan de schenen kan leggen. Wel zag hij Tadej Pogačar van positie 5 naar 1 gaan in het klassement.

Pogačar had zijn zinnen gezet op een solo tijdens de laatste beklimming. "Ik probeerde alleen in de aanval te gaan, zodat ik mijn eigen tempo kon rijden. Toen ik zag dat ik een mooie kloof had ten opzichte van mijn concurrenten, ging ik heel hard om te proberen die kloof te behouden. Ook omdat ik wist dat Yates kort aan het komen was."

En of: tot vijf à zes seconden naderde Yates. Bovendien had de Brit Pogačar in het vizier. De situatie bleef intact in de slotkilometer, Pogačar plooide niet. "Ik heb alles gegeven en kon winnen." Waardoor hij ook aan de leiding gaat in het klassement, met 35 seconden voorsprong op Van Aert. "Elke seconde dat ik voor sta in het klassement is kostbaar. Ook omdat er nog een moeilijke rit aankomt en vanwege die laatste tijdrit."

Het zal een gevecht zijn dat in balans is

Zowel de klimmers als de tijdrijders die nu nog vooraan staan, mogen dus nog hopen op de eindzege in Tirreno-Adriatico. "Het zal een gevecht zijn dat in balans is."