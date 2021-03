Louis Vervaeke moet opgeven in Parijs-Nice: "Wachten op resultaat PCR-test"

Na het forfait van Kobe Goossens en Jens Keukeleire gaf ook Louis Vervaeke er in Parijs-Nice de brui aan.

Louis Vervaeke maakte een einde aan zijn Parijs-Nice. “Ik ben zo opgestaan en had een lichte temperatuursverhoging”, vertrouwt Vervaeke toe aan GVA. “In coronatijden neem je dan in overleg met de ploegdokter geen enkel risico.”

Donderdag nog was Vervaeke één van de elf Belgen die in de aanval ging. “Ik had sinds begin deze week wat last op de luchtwegen, maar ineens was het erger. Ondertussen deed ik al een antilichamentest en een sneltest voor corona, die allebei negatief waren.”

Vervaeke hoopt dat alles snel weer in orde is. “De koorts is ook al gaan liggen. Ik onderga ook nog een PCR-test. Is ook die negatief, dan vlieg ik zaterdag in de loop van de dag naar huis. De volgende koers is in principe de Ronde van Catalonië, die daags na Milaan-Sanremo start.”