Met Wout van Aert en Tiesj Benoot hebben zeker twee Belgen uitzicht op goed klassement

In de rittenkoersen van deze week komen met Wout van Aert en Tiesj Benoot zeker twee Belgen in aanmerking om een goed klassement te rijden. Zij staan momenteel in de top vijf van respectievelijk Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice.

Parijs-Nice

Het verhaal tot dusver

Na de tijdrit in en rond Gien zag het er voor Tiesj Benoot niet zo goed uit. Hij eindigde toen 47ste en verloor 48 seconden op de ritwinnaar, vrij veel op een afstand van 14 kilometer. De volgende vier dagen maakte Benoot echter een sterke beurt. Eén rit eindigde nog op een massasprint en in alle andere etappes finishte hij bij de eerste twintig.

Zeker in de zwaardere etappes, met aankomst in Chiroubles en op La Colmiane, deed Benoot het goed, ondanks een opspelende rug. Hij werd er respectievelijk vierde en zesde. Zo rukte Benoot ook op in het klassement en is hij de top vijf ingedoken.

Huidige top 5

1. Primož Roglič

2. Maximilian Schachmann 52"

3. Aleksandr Vlasov 1'11"

4. Ion Izagirre 1'15"

5. Tiesj Benoot 1'34"

Wat er nog rest

Een hertekende slotetappe van Le-Plan-du-Var naar Levens, over een afstand van amper 92,7 kilometer. Daarin moet het mogelijk zijn om die top vijf te verdedigen. Een andere Belg, Harm Vanhoucke, wil dan misschien nog wat terrein goedmaken. Hij staat momenteel dertiende.

Tirreno-Adriatico

Het verhaal tot dusver

Wout van Aert is niet weg te slaan uit de voorposten van Tirreno-Adriatico. Het begon met sprintsucces in Lido di Camaiore. Van Aert zat perfect gepositioneerd en klopte kleppers als Ewan en Gaviria. In de twee volgende ritten eindigde Van Aert nog eens derde en een keer tweede. Zo behield hij zijn leiderstrui.

Van Aert nam ook volop zijn verantwoordelijkheid als leider door in de bergrit naar Prati di Tivo de achtervolging te leiden op Pogačar en Yates. Daar stak hij al zijn krachten in, met als gevolg dat hij slechts één plaatsje moest inleveren in het klassement. Zelfs de eindzege is zo nog niet buiten bereik, maar zeker van het podium mag Van Aert blijven dromen.

Huidige top 5

1. Tadej Pogačar

2. Wout van Aert 35"

3. Sergio Higuita 35"

4. Mikel Landa 38"

5. Nairo Quintana 41"

Wat er nog rest

De vijfde rit van Castellalto naar Castelfidardo van 205 killometer. De zesde rit van Castelraimondo naar Lido di Fermo van 169 kilometer. De zevende rit, een individuele tijdrit in en rond San Benedetto del Tronto van 10 kilometer. Die tijdritkilometers moeten nog wel in het voordeel van Van Aert kunnen spelen, uitgezonderd misschien ten opzichte van Pogačar.