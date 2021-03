Prestaties van Greg Van Avermaet in stijgende lijn: "Blij met sprint en resultaat"

Vrijdag pakte Greg Van Avermaet de vijde plaats in de Tirreno-Adriatico. En met wat geluk had er zeker nog wat meer in gezeten.

"Het was niet gemakkelijk om een resultaat te halen. De conditie is zeker aan het komen", zegt Van Avermaet aan Het Nieuwsblad. Vrijdag deed hij alvast beter dan donderdag. En zeker beter dan de Strade Bianche. "Net voor de slotkilometer moest ik nog een kleine inspanning doen om me goed te plaatsen voor die sprint, maar dat was nodig en een goede zaak, want je moest dicht zitten om een resultaat te sprinten."

Al had hij niet op Alaphilippe gerekend. "De ploeg heeft goed werk geleverd en bracht me in een goede positie. Jammer dat Alaphilippe een gat liet vallen op Stybar. Op dat moment zat ik nog in derde positie, perfect voor de sprint, maar toen verloor ik wat plaatsen."

Toch is Van Avermaet blij met de progressie die hij maakt. "Het was een moeilijke, nerveuze dag. Het tempo lag heel hoog, maar ik ben blij met mijn sprint en resultaat.”