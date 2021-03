Roglič verovert ook de winst boven op La Colmiane en ontzegt ploegmaat van Teuns ritzege in absolute slotmeters

Primož Roglič is de heerser in Parijs-Nice. Dat was al duidelijk, maar de kopman van Jumbo-Visma onderstreepte het nog maar eens bergop. De leider in de rittenkoers ging in de slotmeters van de zevende rit nog op en over vroege vluchter Mäder.

Jasper Philipsen ging niet meer van start in de ingekorte koninginnenrit in Parijs-Nice. Drie andere Belgen, die wel nog aan de start verschenen, hadden nog wel zin in een avontuur. Thomas De Gendt, Dylan Teuns en Laurens De Plus gingen samen met tien andere vluchters op pad.

Mads Pedersen trachtte later op zijn eentje ook nog de oversteek te maken, echter tevergeefs. Sam Bennett was wel mee in de kopgroep om de punten te pakken aan de tussensprint, wat hij ook deed. Op de slotklim, La Colmiane, was het weinig verrassend dat de Ier snel moest lossen. Ondertussen maakten Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma er werk van in het peloton.

BELGISCHE VLUCHTERS PASSEN OP SLOTKLIM

Voorin werd er bergop een schifting gemaakt en dat bleek evenzeer nadelig voor de drie Belgen. Na een versnelling van Lutsenko bleven er nog vier renners over in zijn zog: Powless, Bernard, Elissonde en Mäder. Lutsenko moest later zijn inspanningen verrassend bekopen. Elissonde, Mäder en Powless bleven met hun drieën over.

Nadien haakte eerst Elisonde en later Powless af, Mäder - ploegmaat van Teuns - ging dus alleen. Kruijswijk bracht de groep der favorieten tot op twintig seconden, maar was dan klaar met zijn werk. Roglič en Schachmann waren even met hun tweetjes op pad. Enkele andere klassementsmannen keerden wel nog terug, onder andere ook Benoot.

ONGELUKKIG VOOR MÄDER

Roglič plaatste toch nog de ultieme versnelling. Hiermee schudde de Sloveen wel de rest van zich af en zo kreeg hij ook nog Mäder te pakken in de absolute slotmeters. Roglič ging zo naar zijn derde ritzege in Parijs-Nice en is zo nog wat steviger leider. Mäder moet zich troosten met de tweede plaats in de voorlaatste rit.