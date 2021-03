Tim Declercq twintig jaar coureur: "De huidige manier van werken maakt het lastig"

Tim Declercq geeft een blik van hoe hij bij Deceuninck-QuickStep omgaat met alles wat er in het wielerwereldje gebeurt.

In 2001 begon Tim Declercq als aspirant te koersen. Een carrière van 20 jaar waarin hij heel veel gehoord en gezien heeft. “Team Sky is als eerste wetenschappelijk beginnen te werken. Ook mijn ploeg is mee op de trein gesprongen”, zegt Declercq aan KW. “Alleen wordt het menselijke en familiale aspect bij ons niet vergeten. Zelf ben ik ook erg geïnteresseerd in dat wetenschappelijke aspect. Nog voor ik prof werd, wilde ik al trainer in de wielersport worden. Dat leek me echt een fantastische job en dat is het ook, maar het is iets voor na mijn carrière.”

Maar alle veranderingen hebben ook gevolgen voor de uitbouw van een carrière. “Ook ik heb met veel aandacht de Strade Bianche gevolgd. Al die jonge gasten… Enkele jaren geleden zei men dat je pas op je 30ste top kon zijn. Nu is dat helemaal anders, met dank aan de nieuwe trainingstechnieken. Ik zie er echter ook nadelen in. Door de huidige manier van werken, wordt het voor al die ronderenners mentaal enorm lastig om een lange carrière te hebben, zeker voor degenen die van nature geen laag lichaamsgewicht hebben. Ook voor laatbloeiers is dit geen goede evolutie. Er wordt nu hard gefocust op renners die op hun 20ste top zijn. Zelf was ik een laatbloeier. Als ik nu belofte was geweest, had ik nooit kunnen doorgroeien tot de renner die ik nu ben.”