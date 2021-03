Victor Campenaerts wil ontsnappen in een klassieker: "In het peloton gaat er niet veel van komen"

Victor Campenaerts liet zich vrijdag in Parijs-Nice meer dan zien. Het plannetje draaide niet positief uit, maar het geeft de renner wel hoop voor de rest van het voorjaar.

Zo een dagje in de ontsnapping is eens wat anders voor Victor Campenaerts. “Op papier leek het wel een breakaway-day dus ik wilde er graag bij zijn”, vertelt Campenaerts aan Het Nieuwsblad. “Maar het duurde misschien iets te lang voor we vertrokken. Ik hoopte dat we op de afdaling konden profiteren, maar ze zaten een minuut achter ons en we moesten nog bergop. Dan weet je hoe laat het is.”

De omstandigheden in Frankrijk zijn ideaal voor Campenaerts. “Het weer was beter dan gewoonlijk in Parijs-Nice. Het was ideaal om me voor te bereiden op het voorjaar.”

Voor een ontsnapping kiezen, het bevalt Campenaerts wel. “Ik probeer offensief te koersen want als ik hier in het peloton blijf zitten gaat er niet veel van komen. Ik ga blijven proberen en hopelijk lukt het dan in een van de klassiekers.”