Ploegleider Van Aert gelooft er nog in: "Eindzege is nog mogelijk!"

Na de etappe van zaterdag waar Van Aert alles gaf dat hij in zich had om het verschil met Pogacar zo klein mogelijk te houden, moet Wout van Aert 35 seconden goedmaken op de Sloveen in het algemeen klassement. Ploegbaas Addy Engels gelooft er alvast nog in.

Na een echte bergetappe en een slotklim van bijna 15 kilometer, kon de Tourwinnaar van vorig jaar driekwart minuut wegrijden van Wout van Aert. "Hij is echt boven zichzelf uitgestegen", vertelt Engels bij Het Nieuwsblad. "Pogacar is een klasse apart maar ik was echt onder de indruk van Wout. Hij brak niet en bleef tempo rijden."

Zondag staat opnieuw een heel lastige etappe op het programma met de laatste 100 km die heel de tijd op en neer gaan. "We moeten nog met Wout overleggen hoe we het gaan aanpakken want het is anders dan gisteren. Nu is het steil en kort, maar dat ligt de echte klimmers ook wel", denkt Engels.

Engels gelooft alleszins nog wel in een eindzege van Van Aert. "Met een sprint en een tijdrit in het vooruitzicht, kan het altijd nog. Het is een lastig rondje, Wout laat goede dingen zien en ik verwacht nog wel wat oorlog", besluit hij.