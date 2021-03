🎥 Akelige smak in Tirreno-Adriatico: renner knalt keihard tegen een verkeersbord aan

Tirreno-Adriatico is ook de koers van de mooie landschappen. Al wil dat niet zeggen dat renners zich onoplettendheden kunnen permitteren. Dat heeft Simon Carr helaas aan de lijve moeten ondervinden. Op een knullige manier werd hij slachtoffer van een stevige valpartij.

Beelden zijn opgedoken van de val van Carr, een Brit die rijdt voor EF Education-Nippo. Het doet ons vermoeden dat de klap bij hem wel is aangekomen. Carr reed op het noodlottige moment achteraan het peloton. Mogelijk zag hij niet helemaal goed welke obstakels zich op de weg begaven.

De renners moesten er uitwijken voor een paar kegeltjes en langs de linker-of rechterkant van de baan verder rijden. Voor Carr lukte dat niet, hij bleef zo in het midden rijden en kwam in contact met de kegeltjes. Dat was nog niet zo erg, maar hierdoor knalde Carr ook tegen een verkeersbord aan en verloor hij alle controle over de fiets.

Een ploegmakker van hem zag het nog gebeuren. Carr belandde op straat op zijn zij en kreeg vervolgens wel bijstand.