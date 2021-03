Belgische sportdirecteur in de wolken met uitkomst van zesde etappe Tirreno-Adriatico

In de zesde etappe van de Tirreno-Adriatico bleef een kopgroep van zes renners weg, met daarbij de twee Belgen Jan Bakelants en Brent Van Moer. Zij moesten zich tevreden stellen met een dichte ereplaats. Toch was er een Belg die kon juichen.

In de ploegleiding van Israel Start-Up Nation is er wel een Belgische enclave en vooral Dirk Demol liet zich enthousiast uit op sociale media na de ritzege van Mads Würtz Schmidt. De Deen rijdt immers voor Israel Start-Up Nation.

Demol maakte in 2020 de overstap naar de Israëlische formatie. Zoals bekend is dat een ambitieuze ploeg en werden er ook renners met faam aangetrokken. Tot dusver was er wel slechts één zege geboekt, in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, met dank aan Michael Woods.

Würtz Schmidt verdubbelde dus meteen het aantal overwinningen en daar was Demol zeer blij mee. Dat blijkt ook op zijn Twitteraccount. "Yes, yes, yes, Mads doet het! Proficiat Mads Würtz Schmidt en Israel Start-Up Nation!" Deze zege haalt toch wel wat druk van de ketel.