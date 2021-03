Boonen ziet solo van Van der Poel passen in breder plan: "Die inspanningen gaan niet zuur opbreken, integendeel"

Helemaal kapot was Mathieu van der Poel aan het einde van de vijfde rit van de Tirreno. Tom Boonen denkt ook dat dat het plan was, om zichzelf leeg te rijden. Allemaal in de hoop dat het straks oplevert wanneer de klassiekers eraan komen.

"Alles wat Mathieu van der Poel onderneemt, is indrukwekkend", zegt Tom Boonen in zijn column in HLN. "Zaterdag nam hij een relatieve 'rustdag'. Dat maakt dat hij frissere benen had zondag én meer ruimte kreeg van de klassementsrijders. Dat is het moment dat je kan aanvallen."

KLEIN HONGERKLOPJE

Dat deed Van der Poel dan ook, mét verve. "Mathieu reed de anderen in de vernieling en uiteindelijk bleef er maar één klassementsrijder over die hem op de hielen zat. Al had Pogačar volgens mij niet de bedoeling om het gat dicht te rijden. Het werd alleen spannend tot aan de finish omdat Mathieu door een klein hongerklopje aan het einde van zijn Latijn was. Anders had hij meer dan tien seconden overgehouden aan de meet."

KLASSIEKE SIMULATIE

Er is volgens Boonen echt wel over nagedacht, over die solotocht van voorbije zondag. "Ik ben ervan overtuigd dat wat Mathieu doet puur en alleen is om de klassiekers voor te bereiden. Gisteren deed hij een klassieke simulatie: zo diep mogelijk gaan, de benzinetank volledig leeg rijden om dan in de week die komt supercompensatie te krijgen en top te zijn voor Milaan-Sanremo. Een gekende trainingstechniek."

Het ging dus om een aanpak met voorbedachte rade. "Ik denk niet dat zijn solo een ingeving van het moment was, maar dat het allemaal is ingepland. Die inspanningen gaan Mathieu van der Poel echt niet zuur opbreken - integendeel zelfs."