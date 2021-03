🎥 Eerste vrouwelijke sportdirecteur in de WorldTour helemaal door dolle heen na eerste zege op hoogste niveau

De kop op WorldTour-niveau is eraf voor Israel Start-Up Nation. En dus zorgde dat ook voor leuke beelden in de bestuurderswagen;

Cherie Pridham was door het dolle heen na de overwinning van Würtz-Schmidt in de zesde etappe van de Tirreno-Adriatico.

De vrouwelijke ploegleider won zo als eerste vrouw een koers met haar ploeg op WorldTour-niveau, met leuke vreugdetaferelen tot gevolg.

Het was de tweede overwinning van het team dit jaar, maar na de overwinning van Woods in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var was het deze keer een koers in de World Tour. Barrières worden zo eens te meer doorbroken.