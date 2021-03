Belg relativeert het: "Ik ben Mathieu van der Poel niet" en "Ze reduceren de rest tot meelopers"

Veel meer dan een vierde plaats zat er niet in voor Jan Bakelants. De routinier trok met vijf man naar de sprint, maar kon zich daar niet als beste tonen.

Bakelants was een van de motoren van de vlucht, maar in de sprint kon hij niet verder raken dan de vierde plaats.

Van der Poel

Of hij dan niet had moeten een ontsnapping op poten zetten in het lokale rondje? "Waarom ik niet aanviel op het bergje in die lokale ronde? Je had nadien tegenwind. Ik ben helaas Van der Poel niet."

"Zondag zat ik nog in het groepje van Van der Poel, maar toen hij ging, schoten mijn benen vol, ook van bewondering. Het was buitengewoon. En Wout doet het even straf. Zij reduceren de rest tot meelopers."