Ex-renner Sky hekelt zogenaamd antidopingbeleid van voormalige ploeg: "De renners vonden het een grap"

Door de affaire Freeman wordt er weer een donker daglicht geplaatst boven iedereen die bij Team Sky al betrokken was bij de koers. Jonathan Tiernan-Locke, een renner die in 2014 geschorst werd wegens afwijkingen in zijn biologisch paspoort, komt nu met nieuwe verklaringen op de proppen.

"Ik herinner me dat er veel uitspraken waren rond een nieuw antidopingstandpunt dat de ploeg had in het begin van 2013", zegt Tiernan-Locke aan Cyclingnews. "Er was dat beleid, maar bij elke link aan een dopingverhaal uit het verleden deden ze het in de broek. Ze moesten zich distanciëren van verschillende personen, maar hielden wel Sutton aan boord en die had niet bepaald een zuiver verleden."

Sutton was een wielercoach die ook in opspraak kwam, maar nooit schuldig werd bevonden. Sky hanteerde dus zogezegd een nultolerantie ten opzichte van dopinggebruik, maar niet iedereen was gelijk voor de wet. "De renners vonden het een grap. Iemand als Knaven had Roubaix gewonnen, is een goeie kerel en een goeie sportdirecteur, maar hij was wel deel van die generatie."

TRAMADOL UITDELEN ALS SNOEP

Ook de Nederlander bleef de steun van zijn team genieten in tijden van controverse. "Je vindt het bijna spijtig voor diegenen die hun job verloren hebben, want er zijn er anderen die hun job niet verloren hebben. Een paar mannen vertrokken, zoals Bobby Julich, maar een paar maanden eerder waren ze nog Tramadol aan het uitdelen alsof het snoep was."

Volgens Tiernan-Locke geraakte zijn eigen zaak bekend omdat Dave Brailsford die lekte aan een journalist, op een moment dat enkel de UCI op de hoogte was. "Die kerels doen alsof ze heiliger zijn dan de paus en nu komen er dingen naar buiten. Ik denk graag dat er nog meer naar buiten moet komen, want de waarheid zou moeten uitkomen."