Loftrompet geblazen over 20-jarige pocketklimmer: "Dat heb ik nog maar weinig gezien"

Ze werd vorige zomer twintig en staat te boek als een van de grote talenten in het peloton. Ook haar collega's zijn niet onlogisch vol lof.

Niamh Fisher-Black rijdt anno 2021 voor het SD Worx Cycling Team. De 20-jarige Nieuw-Zeelandse werd vorig jaar al nationaal kampioen op de weg, dit jaar wil ze zich ook in Europa helemaal laten zien.

"Ik kende haar persoonlijk niet, dus ik heb haar voor het eerst leren kennen op stage in Spanje", aldus Jolien D'Hoore over haar ploegmate in De Tribune. "En ik ben enorm verschoten van hoe zij omhoog rijdt."

Heel klein

"Dat heb ik nog maar weinig gezien bij de vrouwen. Ze was de enige die Anna Van der Breggen kon volgen bergop, dat wil ook wel wat zeggen."

"Ze is heel klein, dus ook qua wattage per kilogram zit het goed", aldus nog D'Hoore. Fisher-Black is overigens de oudere zus van Finn, nog zo'n groot talent maar dan in het mannenpeloton bij het Development Team van Jumbo - Visma.