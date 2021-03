"Mathieu van der Poel heeft een afspraak met de geschiedenis in Milaan - Sanremo"

Topfavoriet in Milaan - Sanremo zaterdag? Volgens de bookmakers is dat Mathieu van der Poel. Ondanks (of dankzij) zijn geweldig uitputtende ritoverwinning in de Tirreno-Adriatico. "Hij heeft een afspraak met de geschiedenis."

Door zijn fabelachtige solo in de Tirreno is Mathieu van der Poel de grote favoriet geworden om ook Milaan - Sanremo naar zijn hand te zetten. Rest de vraag of hij niet een of ander procentje kwijt is geraakt met zijn grote rush in de Tirreno.

"Je zou denken dat het in zijn kleren zal zijn gekropen, maar met Mathieu weet je nooit", aldus Jolien D'Hoore in De Tribune. "Ik denk niet dat hij er last van zal hebben."

Geschiedenis

"Een gezonde, jonge kerel als Mathieu van der Poel is al lang gerecupereerd. Hij heeft trouwens een afspraak met de geschiedenis, want hij kan zestig jaar na zijn grootvader Raymond Poulidor Milaan - Sanremo winnen", pikte Renaat Schotte in.

"Als Tom Boonen denkt dat het 'part of the plan' was, wie zijn wij dan om hem tegen te spreken? Maar het lijkt wel dat het gewoon typisch Mathieu was."