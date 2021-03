Pedersen zou na eerdere aangename ervaring meest genieten van zege in Roubaix: "Zou graag grote kassei hebben"

Zijn overwinningen in Kuurne-Brussel-Kuurne en vorig jaar in Gent-Wevelgem bewijzen dat Pedersen zeker ook één van de renners is die een sterk klassiek seizoen mag ambiëren. Een Monument winnen, dat is uiteraard nog een stapje hoger. Mads Pedersen droomt vooral van Parijs-Roubaix.

Die koers heeft hij in 2013 al gewonnen bij de junioren, op zijn zeventiende. "Roubaix is zeker een doel, maar de hele klassieke campagne is een focus. Ik denk dat het verkeerd is om enkel te praten over één koers. De klassiekerspecialisten hebben niet veel opties. Er blijven maar vijf kasseiklassiekers over, dus je wil goed zijn in al die koersen", zegt Mads Pedersen aan Cyclingnews. Dat gezegd zijnde draagt Roubaix toch zijn voorkeur weg. "Ik zou zeker het meest genieten van een overwinning in Roubaix. Ik zou graag die grote kassei hebben." Dit jaar zal het wellicht nog niet kunnen, maar Pedersen droomt er wel van om eens te finishen in een bomvolle Vélodrome. VORIGE KEREN FANS AL NAAR HUIS "Ik ben voorlopig enkel vooraan geëindigd bij de junioren en die dag waren er niet zoveel mensen. De drie keren dat ik Roubaix uitreed als prof, waren de fans al naar huis aan het gaan op het moment dat ik aankwam", verduidelijkt Pedersen. "Dus dan had ik dat speciale gevoel niet echt."