Liesbet De Vocht geniet van haar nieuwe ploeg: "Totaal uit de lucht gevallen"

Liesbet De Vocht heeft na haar vertrek bij Lotto Soudal een nieuwe uitdaging gevonden als ploegleidster.

De Vocht werd eind vorig jaar met de hele staf van Lotto Soudal aan de deur gezet. “Net zoals mijn vertrek bij Lotto Soudal voor mij heel onverwacht kwam, kwam ook deze nieuwe uitdaging totaal uit de lucht vallen”, zegt De Vocht aan GVA. “In het tussenseizoen waren er wel wat contacten, maar echt concreet werd dat nooit. Bovendien was ik voor mezelf van plan om bewust even een pauze in te lassen. Ik was het wielerwereldje even beu.”

Toch begon het bij de start van het Belgische koersjaar weer te kriebelen. “Toen teammanager Marc Bracke me voor de rol van derde ploegleidster polste, moest ik niet lang nadenken. Hij is de stuwende kracht achter deze ploeg en heeft een visie waarin ik me kan vinden.”

Het wordt wel een totaal ander project. “Daar ben ik me van bewust. Ik wil echter niet te veel achterom kijken, maar vooral vooruitkijken en zal mijn rensters de opdracht geven om niet anoniem in het peloton rond te rijden. Het is niet moeilijk om een koers uit te rijden, maar alleen daarvoor word je geen wielrenster. Je moet je grenzen durven te verleggen. Dat leer je door aanvallend te koersen.”